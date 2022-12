L’équipe de basket du BC Olne sort son calendrier où les joueurs posent… nus

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec Cha Bodeux et Chris Bertho, Thomas Lambert a créé le club du BC Olne la saison dernière. Une équipe composée d’une bande d’amis qui apprécie tout particulièrement l’ambiance, la fête, la convivialité et les résultats sportifs.

En effet, les Olnois sont premiers au classement avec neuf victoires en neuf matchs. En province de Liège, on connaît notamment bien cette équipe pour ses troisièmes mi-temps.

Désormais coach et plus joueur, Thomas Lambert a lancé une idée originale pour fêter la deuxième saison du club. Le BC Olne a réalisé un calendrier pour le moins original et chaud. Tous les joueurs et le coach se sont mis à nu pour franchir le cap de l’année 2023.