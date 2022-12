Une nouvelle application mobile débarque à Liège: elle permet aux victimes de violences sexistes et sexuelles d’alerter leurs proches et les secours

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En Belgique, dès l’âge de 16 ans, une femme sur cinq est victime d’agression sexuelle au moins une fois. En 2022, une femme sur deux ne se sent toujours pas en sécurité dans les bars et les lieus de fête.

Elles sont très souvent obligées d’élaborer des stratégies d’évitement pour prévenir les potentielles agressions, les fêtardes et, souvent, ne peuvent profiter sereinement de leur soirée :

« Face à ce constat, la Ville de Liège et ses partenaires développent de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation dont la mise en œuvre prochaine d’un outil d’évaluation des situations de violence dans le couple », expliquent le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevine Christine Defraigne.