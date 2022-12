Louis van Gaal optimiste pour les Pays-Bas à la Coupe du monde: «Le Brésil est le grand favori, mais nous avons la meilleure équipe»

Le sélectionneur national néerlandais Louis van Gaal était très décontracté jeudi lors de la conférence de presse officielle en préambule du quart de finale du Mondial 2022 de football contre l’Argentine, vendredi soir au stade de Lusail (20 heures belges) au Qatar. Il a déclenché les rires lorsqu’un journaliste argentin lui a demandé ce qu’il pensait des propos d’Angel Di Maria qui l’avait qualifié de pire entraîneur de tous les temps.

« Di Maria est un très bon footballeur », a-t-il dit de l’attaquant argentin qu’il a eu sous son aile à Manchester United. « Mais il avait beaucoup de problèmes privés à Manchester. Il a également été cambriolé et cela l’a affecté. Je pense que c’est malheureux qu’il ait déclaré que je suis son pire entraîneur, mais peut-être que cela s’applique aussi au gars assis à côté de moi. » Van Gaal s’est tourné vers Memphis Depay, qui a également échoué sous sa direction à Manchester United. « Un entraîneur doit parfois prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. En voici une autre : Memphis. Et maintenant, on s’embrasse sur la bouche. »

Depay a éclaté de rire après la remarque de l’entraîneur, mais a également empêché ce dernier de l’embrasser, comme il l’avait fait à Denzel Dumfries après la victoire contre les États-Unis en huitième de finale de cette Coupe du monde. « Un baiser sur la bouche, il ne veut pas de ça », a déclaré Van Gaal.

Selon Van Gaal, ce ne sont pas les Pays-Bas mais le Brésil qui sont les favoris pour le titre mondial. Le sélectionneur national néerlandais répondait à ses propres propos lorsqu’il a décrit le Brésil comme une « simple équipe de contres ». « Mais je n’ai pas dit ça comme ça », s’est justifié le sélectionneur néerlandais. « J’ai réagi à ce qui a été dit dans les médias néerlandais sur l’équipe nationale néerlandaise et sur le Brésil. Le Brésil fait presque la même chose que nous. Mais ils ont d’exceptionnels joueurs techniques. Parfois, les choses se passent bien pour eux, mais il y a aussi des matchs où les choses se passent moins bien. »

Le Brésil jouera contre la Croatie en quarts de finale vendredi, puis, en cas de victoire, affrontera les Pays-Bas ou l’Argentine en demi-finales. Van Gaal, sérieux, a encore déclaré : « Le Brésil est le grand favori à mes yeux. Je l’ai toujours dit. Nous avons une chance de devenir champions du monde. Nous avons la meilleure équipe, ce qui est différent des autres équipes. »