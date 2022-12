Céline Dion: plus que jamais, l’inquiétude

Elle a toujours fait face, toujours tenu bon quand les épreuves de la vie pouvaient la fragiliser. Sur scène, l’immense chanteuse oubliait tout, invincible. En Céline Dion, on voyait un roc. Qui, pour la première fois, vient de se fissurer. À bout de force et à bout de mots, la chanteuse a, enfin, révélé publiquement, les problèmes de santé auxquels elle doit faire face depuis plus de deux ans. Les yeux embués, les traits tirés (beaucoup plus que lors de sa précédente vidéo) et le visage quelque peu gonflé, Céline a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer le report, à nouveau, des dates de sa tournée européenne qui avait été postposée au printemps prochain. Huit concerts prévus, eux, à l’été 2023, sont tout simplement annulés. Pour son public belge, l’espoir reste encore permis : les trois représentations prévues au Sportpaleis d’Anvers (des reports de longue date), les 17, 18 et 20 septembre, sont maintenues. Mais jusqu’à quand ?

Car ce que révèle Céline Dion pendant ces cinq minutes de confidences et de désolation de ne pouvoir remonter sur scène, c’est le mal qui la ronge. Physiquement et mentalement. Et la superstar ignore quand elle le vaincra. « Ça m’attriste énormément de devoir vous dire aujourd’hui que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février. J’ai à mes côtés une excellente équipe de médecins et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer. Aussi, je m’entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour regagner de la force et de l’endurance pour me permettre de ‘performer’ à nouveau. Mais je dois admettre que c’est un combat continuel ».