«L’interdiction totale de pub pour les jeux de hasard dans les médias manque son objectif»

« L’offre agréée qui existe aujourd’hui vise à garantir que les consommateurs puissent jouer en toute sécurité et de manière responsable », affirment dans un communiqué DPG Media, Ads & Data, RTL, Rossel, IPM, RMB et NGroup. À leurs yeux, l’interdiction de la publicité dans les médias actifs en Belgique fait obstacle à toute possibilité de prévention et les joueurs ne peuvent plus être redirigés du circuit illégal vers le circuit légal.

Ces groupes médiatiques font aussi valoir une discrimination à leur égard, dès lors que les publicités devraient disparaître des médias actifs en Belgique alors qu’elles peuvent être poursuivies sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne des géants internationaux de la tech.