C’est le genre de dossier dont on se passerait bien à l’approche des fêtes de fin d’année. Un Mouscronnois de 49 ans a dû se présenter cette semaine devant le tribunal de Furnes pour répondre de différents faits de viol. Il a tout nié en bloc et demande l’acquittement. L’homme est accusé d’avoir violé des jeunes filles mineures et d’avoir forcé ses fils à la fornication, pendant que ce dernier regardait… Parmi les trois victimes présumées se trouve la petite amie d’un des fils, âgée de 13 ans. Le prévenu n’est pas un inconnu du tribunal. Il a été condamné, en octobre, à trois mois de prison pour une agression routière sur l’autoroute E40, à hauteur de Nieuport.