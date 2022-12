Un musée consacré aux œuvres de Banksy ouvre ses portes à Bruxelles

Des œuvres connues et moins connues

Parmi les œuvres exposées, on retrouve ses réalisations les plus célèbres et d’autres un peu moins connues du grand public. Les visiteurs pourront notamment découvrir certaines de ses œuvres les plus récentes comme celles réalisées en Ukraine au mois de novembre avec entre autres: la gymnaste, la femme à l’extincteur ou encore le combat de judo. Pour reproduire ces œuvres, ce sont notamment des sérigraphies qui ont été réalisées mais également des reproductions du travail de l’artiste britannique par d’autres «street-artistes» de renommée internationale.