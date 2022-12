«Tu étais le plus merveilleux des petits garçons»: l’émouvant au revoir à Jules, le Gembloutois de 6 ans atteint d’amyotrophie spinale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des comptines pour enfants résonnent dans l’église Saint-Roch de Lonzée. L’air dénote tant il est contre nature pour des parents d’enterrer leur enfant de six ans. Sur « L’histoire de la vie » du Roi Lion, le petit Jules a effectué « sa dernière promenade de la maison jusqu’ici », selon les mots émus de son papa.

Jules se battait contre la maladie depuis sa naissance. - D.R.

Depuis sa naissance, le 14 juillet 2016, Jules se battait vaillamment contre la maladie, à Gembloux. Une maladie au nom imprononçable pour un enfant de son âge : l’amyotrophie spinale. Les médecins lui avaient donné deux ans. Il en aura offert six à ses parents, Thomas et Aurélie, son petit frère Léon, sa famille et ses proches. Le petit Jules s’est éteint le 3 décembre dernier.