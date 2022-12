Penneo poursuit sa croissance internationale et ouvre des bureaux en Belgique

L’entreprise d’origine danoise propose depuis plusieurs années un écosystème de solutions Regtech permettant d’automatiser les flux de travail des entreprises en lien avec l’intégration des clients (Penneo KYC) et la signature et la gestion sécurisées des documents (Penneo Sign). La société cotée au Nasdaq, présente à l’international depuis de nombreuses années, est entrée sur le marché belge en 2020. Depuis que la société a commencé à opérer en Belgique, près de 60 000 documents ont déjà été traités via ses solutions logicielles et 30 000 signatures numériques ont déjà été apposées via Penneo Sign. Depuis le début de son activité dans notre pays, le nombre de clients belges a triplé d’année en année. Pour assurer la qualité de ses services, Penneo a déjà récemment renforcé son équipe commerciale, et l’ouverture de ses propres bureaux est la prochaine étape logique.

Christian Stendenvad, CEO de Penneo, en visite en Belgique pour la première fois pour cette occasion spéciale, a déclaré : « Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe belge a déjà accompli. Il semble qu’il y ait un énorme intérêt sur le marché pour les produits que Penneo offre aux comptables et aux professionnels du numérique. Dans un avenir proche, nous élargirons encore notre gamme et offrirons ainsi à nos clients encore plus d’options d’automatisation qui leur permettront de réduire davantage les tâches manuelles et de se concentrer sur les prestations de conseils fiscaux et juridiques. Ouvrir des bureaux en Belgique est la prochaine étape logique, qui nous aidera à nous développer davantage. »

Penneo voit un autre énorme potentiel de croissance sur le marché belge. De fait, les comptables sont confrontés à des périodes de déclaration d’impôt de plus en plus courtes et le gouvernement leur impose de plus en plus d’obligations d’audit et de reporting dans la lutte contre la fraude fiscale. Cela augmente considérablement la charge de travail au sein du secteur. En automatisant les processus avec des solutions comme celles de Penneo, les comptables retrouvent du temps pour prodiguer des conseils juridiques et fiscaux à leurs clients et ainsi offrir une vraie valeur ajoutée.