Une boucherie en faillite vidée et nettoyée... plus d’un an après la fermeture: «La puanteur nous a frappé au visage»

« La puanteur nous a frappé au visage », décrivent les employés d’Alles Netjes.be, qui sont intervenus dans une boucherie abandonnée depuis deux ans. Pas moins de 1.000 kilos de viande pourrie du commerce.

« Il y a six mois, l'électricité a été coupée dans le magasin et dans les chambres froides, toute la viande s'est mise à fermenter, les poulets ont explosé et des milliers d'asticots grouillent », ajoutent les employés à nos confrères du Nieuwsblad.