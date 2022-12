Patrick Weber, présentateur de l’émission «Gotha», réagit à la série Netflix de Meghan et de Harry: «Ils n’ont que leur histoire à vendre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni, ils ne gagnent plus d’argent. Meghan avait déjà arrêté son métier d’actrice. Quant à Harry, en partant, c’était la fin de la rente qu’il recevait tous les mois ».

Pour le présentateur du magazine « Gotha » sur la RTBF, ils n’avaient plus beaucoup de moyens de gagner de l’argent. « En fait, le couple n’a que son histoire à vendre. Harry et Meghan ont vite signé des contrats avec Spotify et Netflix pour qui, vu les montants engagés, il était important d’aller jusqu’au bout au plus vite. Et ce en dépit de la mort de la Reine ».