Le château Mondron, à Jumet, accueille le premier salon des sorcières ces 10 et 11 décembre: «L’idée est de célébrer les grands sabbats»

Au programme de ce salon des sorcières, les apprentis sorciers et apprenties sorcières pourront prendre part à des ateliers, des conférences, assister à des animations, déambuler entre de nombreux stands, etc. « Pour notre première édition, nous avons voulu offrir aux passionnés de sorcellerie l’ensemble de ce qu’ils recherchent, au même endroit. L’idée est de célébrer les grands sabbats. Il y aura six ateliers le samedi et six le dimanche, ainsi que des conférences, animations, etc., ainsi qu’un marché de Yule. Soit l’équivalent d’un marché de Noël chez les sorcières. Et de vraies sorcières seront présentes afin de représenter de produits ritualisés. Il y aura aussi un bar et une petite restauration », expose Jessie Ventura, organisatrice du salon.

