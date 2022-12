Onward rapporte les résultats cliniques intermédiaires de la thérapie ARC implantable, qui montrent une capacité d’amélioration de la régulation de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière

ONWARD Medical SA, société de technologie médicale créant des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, a annoncé aujourd'hui les résultats cliniques intermédiaires relatifs aux dix premières personnes traitées par la thérapie ARC implantable, la technique de stimulation ciblée de la moelle épinière d’ONWARD, pour obtenir une régulation de la pression artérielle. La thérapie ARC a immédiatement amélioré la tension artérielle chez tous les participants ; ce bénéfice s’est maintenu sur la durée de la période de suivi actuelle. Les participants ont également rapporté une amélioration de la qualité de vie, une augmentation de l’énergie et de la vitalité et une diminution des vertiges. Aaron Phillips, PhD, Professeur associé, physiologie et pharmacologie, ingénierie biomédicale, sciences cardiaques, neurosciences cliniques, Cumming School of Medicine, Université de Calgary, et investigateur principal de l’étude HEMO, a déclaré : « L’hypotension artérielle est depuis longtemps une complication cachée des lésions de la moelle épinière, qui reste souvent méconnue et est à l’origine de sensations de malaise général chez les personnes. Elle les prédispose également potentiellement à des maladies cardiovasculaires. Les résultats rapportés aujourd’hui avec la thérapie ARC sont convaincants et pourraient ouvrir une nouvelle voie pour aider les personnes avec une lésion de la moelle épinière à se sentir vraiment mieux, tout en traitant le risque pour la santé cardiaque. »

Les résultats intermédiaires rapportés aujourd’hui concernent dix personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière, qui ont été traitées dans des centres cliniques au Canada et en Suisse. En plus de l’augmentation durable de la tension artérielle, les participants qui prenaient un médicament anti-hypotension avant d’entrer dans l’étude ont pu réduire significativement la dose de ce médicament, voire l’arrêter. Les participants ont également fait état d’une amélioration du bien-être général : Les participants ont rapporté une réduction de l’hypotension orthostatique, y compris une diminution des vertiges et un regain d’énergie, et ceux qui étaient sujets aux évanouissements ou aux étourdissements avant l’implantation ont indiqué que ces incidents avaient diminué de façon spectaculaire après le traitement par la thérapie ARC. Les participants continuent d’être suivis, depuis même trois ans dans un cas, et la thérapie s’avère rester bénéfique dans tous les cas.

Dave Marver, CEO d’ONWARD, a déclaré : « Nous sommes ravis de ces résultats très prometteurs, qui renforcent nos projets de poursuite du développement et de mise sur le marché d’ARC-IM pour cette indication importante. Aujourd’hui, les options existantes pour traiter les personnes souffrant d’hypotension après une lésion de la moelle épinière sont limitées et inefficaces, et notre thérapie offre une possibilité de traiter un problème qui a un impact significatif sur la qualité de vie de ces personnes. »

On estime que plus de 40 % des personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière, soit environ 262 000 personnes aux États-Unis et en Europe2, souffrent d’hypotension ou d’une pression artérielle trop basse. L’hypotension peut limiter la participation active aux programmes de rééducation physique, ainsi que faciliter les effets délétères de l’immobilisation et le développement de complications médicales secondaires indésirables. Sur la base des résultats intermédiaires prometteurs de ces études de faisabilité, ONWARD se prépare à lancer d’autres essais cliniques devant inclure des participants des États-Unis en 2023.