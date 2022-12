La météo de Luc Trullemans: c’est pire que prévu, les températures vont chuter jusqu’à -15ºC!

Comme il n’y aura pas beaucoup de vent ce vendredi matin les brouillards seront fréquents et givrants en plaine avec des températures comprises entre 0 et -5º voire même -5 à -8º dans certaines vallées de la province du Luxembourg.

Ces brouillards ne se dissiperont que lentement et quelques éclaircies apparaîtront l’après-midi surtout sur l’ouest et le centre du pays tandis que l’une ou l’autre averse de pluie ou de grésil sera possible en bordure de mer.

Il fera également froid le jour avec des maximales entre 6 et 4º au littoral, entre +3 et 0º dans l’intérieur du pays et vers -2º sur les hauteurs enneigées de l’est.

La nuit suivante sera à nouveau calme et fort brumeuse avec de nombreux brouillards givrants et à peu près les mêmes températures nocturnes que la veille.

Samedi

Le temps calme et froid persistera malgré les périodes ensoleillées attendues le jour et à peu près les mêmes températures diurnes.

L’une ou l’autre giboulée pourra encore se manifester au littoral.

La nuit suivante il devrait faire nuageux avec moins de brouillard et des minimales moins basses voisines de 0º à la côte et en plaine et entre -1 et -4º en Ardenne.

Dimanche

Le centre de la dépression en Mer du nord devrait se déplacer un peu plus vers le sud ce qui fera augmenter quelque peu la tendance aux précipitations de pluie ou de grésil à la mer et quelques chutes de neige (pas trop importantes) pourraient se manifester plus dans l’intérieur du pays.

Notons des maximales entre +3 et +5º en bordure de mer, et entre +3 et -3º selon l’altitude dans l’intérieur du pays.

Lundi et mardi

Une poussée de pression se manifestera ce qui entraînera le développement d’un noyau anticyclonique dans nos parages avec de plus en plus d’éclaircies ce qui accentuera le gel nocturne avec des températures qui pourront chuter entre -2 et -7º en plaine et entre -7 et -15º en Ardenne.

L’après-midi elles resteront également proches de 0º sur l’ouest et le centre du pays, et bien négatives sur l’Ardenne avec environ -4º sur les hauts plateaux enneigés.

Évolution pour le reste de la semaine prochaine

L’activité dépressionnaire augmentera de plus en plus du proche océan à la France où les zones de précipitations seront de pluie mais se transformeront en pluies verglaçantes ou en neige au contact avec l’air froid présent plus au nord et à l’est.

Cette zone de transition entre l’air doux et l’air froid présent chez nous pourrait bien nous arriver dès mercredi ou jeudi mais cela reste encore à confirmer.

Tendance probable pour période du 17 au 22 décembre

Selon les dernières prévisions modélisées, le froid ferait d’abord encore de la résistance avec, après une pause, une recrudescence de nouvelles intempéries provoquant des épisodes de pluie ou neige sur nos régions.