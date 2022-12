Vous avez fait vos courses dans un magasin Carrefour récemment? Attention

Ce jeudi, l’AFCSA annonce retirer de la vente les petits pots de purée de la marque Carrefour Baby Bio, vendus via plusieurs magasins Carrefour.

Suite à un contrôle et afin de garantir la sécurité du consommateur, la société Materna demande de retirer du commerce le produit « Haricot vert et pomme de terre (aliment pour bébés) » de la marque Carrefour Baby Bio vendue au rayon Baby Food de certains magasins Carrefour en Belgique et le rappelle auprès des consommateurs.