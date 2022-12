Gotham Knights, test et avis: Batman est mort… place à la relève!

Avec l’assistance du plus célèbre des majordomes, vous devrez combattre le crime en endossant les costumes de Robin, Batgirl, Red Hood et Nightwing… afin de protéger Gotham à votre tour. Véritablement pensé pour être joué en coop (en binôme lors de sa sortie, et ensuite prévu à 4 joueurs en ligne), chaque personnage dispose de son propre style de combat, ainsi que de caractéristiques spécifiques offrant de la diversité dans leur approche.

Maintenant que Batman est hors circuit, c’est au tour de Nightwing, ainsi que de Batgirl, Red Hood et Robin de protéger la ville. - Warner Bros. Games

Dans un gameplay classique, qui est loin de révolutionner le genre, vous alternerez entre phases d’enquête et phases de combat (ou d’infiltration selon votre tactique). Les premières sont intéressantes, mais on regrettera la facilité de les bâcler via une touche d’aide révélant la solution en un clic. Les secondes confrontent les héros à des adversaires disposant d’une barre de vie variable en fonction du niveau et de son grade. On se retrouvera, par conséquent, à affronter rapidement des sacs à points de vie sans grand intérêt.

Les combats sont plutôt rigides, comme l’ensemble des mouvements au sein du jeu. De plus, ils sont desservis par la répétitivité accrue et une IA « old school », surtout lors des affrontements massifs où les ennemis donnent l’impression d’attendre leur tour. A contrario, les duels avec les boss, ainsi que les finishing moves sont agréables et dynamisent quelque peu le jeu. De plus, les phases d’infiltration fonctionnent plutôt bien lorsque l’on utilise les justiciers spécialisés dans ce domaine.

Qu’il est bon de retrouver Gotham

La direction artistique est complètement réussie et elle retranscrit à merveille la noirceur de cette ville gangrenée par le crime et la corruption. Le monde ouvert est agréable à explorer en grappin, et ce, malgré quelques approximations et bugs de collision. Il est également possible de voyager à bord de la « batmoto », mais le feeling ressenti lors du test n’était pas honorable, avec des lourdeurs lors du pilotage. Par contre, il est impossible de nager… ce qui est certainement une précaution pour éviter des problèmes cutanés au vu des déchets qui sont déversés dans les eaux de Gotham, mais cela reste dommage en 2022.

La noirceur de Gotham se fait bien ressentir grâce à une bonne ambiance sonore et visuelle. - Warner Bros. Games

Pour revenir aux ambiances, la sonore est aussi réussie que la visuelle, et le jeu dispose d’une version française qualitative. En outre, bien qu’il ne fasse pas bon d’y vivre (on le remarque au peu de gens dans les rues), évoluer au sein de la ville est un régal, avec son lot de quêtes annexes scénarisées et d’objectifs secondaires à accomplir. Cependant, il est regrettable au moment du test de rencontrer tant de soucis d’optimisation, qui rendent le jeu non fluide, avec de légères saccades par moments.

Parcourez la ville, en vous envolant à l’aide de votre grappin ou en roulant à bord de la « batmoto ». - Warner Bros. Games

Malgré l’absence de Bruce… on ne va pas rebrousser chemin

« Gotham Knights » met sous le feu des projecteurs d’autres justiciers que le véritable héros de la ville de Gotham. Délaissant le plaisir d’incarner le chevalier noir, on parcourt désormais d’autres facettes de l’univers de DC, qui devrait plaire aux fans de la première heure. Véritablement pensée pour se jouer à plusieurs en incarnant les différents nouveaux héros (mais entièrement réalisable en solo), l’histoire se savoure sans modération, prenant le pas sur les mécaniques de jeu rétro et les quelques soucis techniques à déplorer.

Affrontez le mal qui gangrène la ville en solo ou à plusieurs en coop. - Warner Bros. Games

Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, le titre offre donc la possibilité de regoûter à l’univers Batman que l’on avait délaissé depuis quelques années. Et c’est d’ailleurs l’occasion de retrouver la patte de DC Comics (ou de réviser ses classiques), en attendant la sortie du prochain « Suicide Squad : Kill the Justice League », développé par Rocksteady Studios (les créateurs des célèbres jeux « Batman : Arkham »).

En outre, avec ses qualités scénaristiques et visuelles évoquées précédemment, c’est un jeu qui devrait tout de même ravir les fans inconditionnels, mais également permettre aux autres joueurs de découvrir des histoires et des super-héros encore méconnus du grand public.

À noter : tous les bugs relevés lors de ce test, pourraient disparaître à la suite de mises à jour futures. Une grosse mise à jour vient d’ailleurs d’avoir lieu, ajoutant les modes « Assaut Héroïque » avec de la coop à 4 joueurs et « Showdown » offrant la possibilité, en coop à 2 joueurs, d’affronter des super-méchants survitaminés.

Points positifs

1. Une direction artistique retranscrivant un Gotham.

2. Un scénario intrigant.

3. Un contenu généreux offrant des heures de jeu.

4. Une ambiance sonore immersive.

5. Un suivi des développeurs avec de la mise à jour de contenu.

6. Une VF de qualité.

Points négatifs

1. Des mécaniques de jeu vieillissantes.

2. Une IA « old school ».

3. Des problèmes d’optimisation.

4. Rigidité dans les mouvements.

5. Impossibilité de nager.