Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet « Bel-Air 2 » fait parler de lui depuis de nombreux mois dans la Cité de l’Amour : 48 appartements et 6 maisons à la rue Bel Air, autrement dit, un nouveau quartier dans les cartons. Un projet porté par le promoteur SPRL Imoges et qui a fait réagir, tant au niveau de la population qu’au niveau politique.

Après une consultation populaire, une décision de modification de voirie soumise au vote du conseil communal (l’opposition, à savoir le groupe Ensemble, s’y étant opposé), et un avis envoyé par le collège communal aux instances wallonnes pour le permis d’urbanisme, le projet est revenu entre les mains du bourgmestre et des échevins écaussinnois ce mardi. Le permis est accordé, et « Bel Air 2 » sortira de terre.