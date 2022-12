Leur façade et 15 sapins éclairés avec 35.000 lumières: la magie de Noël, dès ce 18 décembre, au 153 de la rue de Marchienne à Roux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est devenu maintenant une tradition, en cette période de fin d’année : à Roux, l’habitation installée au 153 de la rue de Marchienne s’illumine et se décore de façon exceptionnelle. Ici, tout est lumière, scintillements, guirlandes et clairement magie de Noël !

Le résultat fini, lors d’une précédente édition. - D.R.

Christophe Hennuy

À la manœuvre, un jeune couple, Benjamin Lovrix et Loïc Rossi, évidemment fous de Noël, qui déploient ici depuis quatre ans ce qu’ils appellent « The World of Christmas », en bon français de Charleroi, « Le monde Noël ».