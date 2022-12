Coupe du monde: après avoir déroulé face à la Corée du Sud en huitièmes de finale, le Brésil veut poursuivre sa route vers le sommet face à la Croatie

Après s’être qualifiée aux tirs au but au détriment du Japon, la Croatie a eu le temps de suivre le récital donné par le Brésil face à la Corée du Sud. Les Vatreni ont assisté à une belle démonstration technique donnée par un ensemble bien huilé. Suite à ce feu d’artifice, les Auriverde sont plus que jamais les favoris pour le titre mondial (2.70) alors que les Vatreni sont les moins bien notés (35.00).

Bon courage aux Croates puisque le rapport de force est nettement en faveur des Brésiliens donnés à 1.39. Si la Croatie, qui a joué une demi-heure de plus en huitièmes de finale, crée la surprise, cela rapportera 9.05 fois la mise de départ et la cote pour un match nul à l’issue des 90 minutes est également assez élevée à 5.00.

Vu que la victoire du Brésil, qui joue en déplacement, ne rapporte pas grand-chose, il est logique de chercher d’autres options et de combiner le « 2 » avec un nombre de buts supérieur à 2,5 offert à 1.96. Le risque semble limité puisque plus de trois buts ont été inscrits lors de 7 des 11 derniers matchs de la Seleçao.

Les Croates vont tenter de faire déjouer les Auriverde

Le Brésil a enregistré le retour hyper important de Neymar, blessé lors du premier match. L’attaquant du PSG a confirmé son rôle de détonateur offensif en transformant un penalty et en participant au festival offensif de ses coéquipiers. Le combiné « succès du Brésil et Neymar marque » est pointé à 2.42, mais on lui préférera le combiné avec Raphinha proposé à 3.70. C’est fou que l’attaquant du FC Bercelone n’ait pas encore un but ou un assist avec tout ce qu’il a amené comme danger dans la surface adverse.

Si leurs performances ont été très discrètes (une victoire et trois partages), les Croates ont affiché un moral à toute épreuve. Grâce à leur trio du milieu composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, ils peuvent bloquer l’armada offensive brésilienne. Jusqu’ici, la Croatie a toujours évolué défensivement et cela devrait être encore le cas cette fois-ci. Les parieurs expérimentés trouveront que « le X à la mi-temps/2 à la fin » à 3.69 est attractif.

Notamment contre la Belgique, Modric, 37 ans, a réalisé des performances de grande classe, récupérant de nombreux ballons. Face aux Brésiliens, le milieu aura l’occasion de tacler et la mise est multipliée par 1.64 s’il en effectue trois. Par contre, les Vatreni n’ont pas une puissance de feu en attaque et face à un Brésil, qui a assuré défensivement, ils auront du mal à marquer. Du coup, il serait cohérent de pointer une clean sheet du Brésil à 1.84.

