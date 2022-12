Menaces envers Vincent Van Quickenborne, le ministre de retour dans une résidence sécurisée: «Ma compagne, mes enfants et moi-même allons bien, nous sommes un peu habitués à cette situation...» (vidéo)

Ce jeudi, le ministre a publié une vidéo sur ses réseaux. Il y dit notamment : « Depuis hier, je suis encore une fois sous une sécurité renforcée. Vous comprendrez que je ne peux pas vous donner de plus amples détails sur cette affaire. Ma compagne, mes enfants et moi-même allons bien. Nous y sommes un peu habitués maintenant, mais cela ne le rend pas les choses faciles pour autant. Je remercie les forces de police et la justice pour leur travail afin d’assurer la sécurité de tous. Et merci pour votre soutien. Ce qui se passe maintenant ne me détournera en rien des nombreux changements que nous apportons pour rendre notre justice plus humaine, plus rapide et plus stricte. »