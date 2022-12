Coupe du monde: classique absolu du football, l’affiche Pays-Bas-Argentine s’annonce passionnante entre deux formations dans une bonne période

Au moment de lancer ce duel, le rapport de force est en faveur de l’Argentine donnée à 2.29 contre 3.65 pour les Pays-Bas. Il s’agit sans doute du reflet de l’option « vainqueur du Mondial » où l’Albiceleste est offerte à 7.00 et l’Oranje à 15.00. En tout cas, il n’y a pas une grosse domination à prévoir puisque notre modèle de prédiction accorde aux Pays-Bas 25.91 % de chances de gagner pour 44,12 % à l’Argentine. Bref, 29,98 % des parieurs ne dédaignent pas le partage pointé à 3.20.

Ce qui est d’autant plus tentant qu’à partir de la phase à élimination directe des prolongations et des tirs au but sont également possibles et les cotes sont valables pour les 90 minutes réglementaires.

Alors que les deux nations possèdent des unités d’attaque explosives et qu’elles ont toutes deux pris un but en huitième de finale, nous ne nous attendons pas à un match à haut score : au vu des statistiques, l’option « moins de 2,5 buts » est offerte à 1. 55 et est moins intéressante que « le plus de 2,5 » à 2.40. Par contre, on misera sur « les deux équipes marquent » à 2.04, même ce n’est arrivé que 4 fois sur les 19 derniers matchs de l’Argentine. À ce stade, le combiné « les deux équipes marquent, moins de 2,5 buts » à 5.70 est une bonne option. Comme les Pays-Bas et l’Argentine ont subis leurs cinq buts (2+) en seconde période, on peaufinera le pari en le limitant à la seconde mi-temps.

Les Néerlandais possèdent une structure tactique mieux définie

Dans la foulée, compte tenu de la solidité des défenses et du peu d’occasions qu’elles laissent à leurs adversaires, on s’intéressera au partage 1-1 à la fin du temps réglementaire à 7.00.

Les Pays-Bas disposent d’un formidable ensemble d’attaquants et se reposent sur un duo Cody Gakpo-Memphis Depay capable de troubler la défense de l’Argentine. Si ce tandem de feu ne parvient pas à tromper le gardien adverse, il va sans aucun doute tenter sa chance au but. Et « deux frappes cadrées prolongations incluses » de Depay, qui a ouvert la marque contre les Etats-Unis sur le premier tir valable des Néerlandais, sont données à 1.50 et celles de Gakpo à 2.10.

Après sa mauvaise entrée en matière, l’Argentine a affiché une réelle montée en puissance au fil des matchs, notamment grâce à Lionel Messi. Muet face à la Pologne où il a raté un penalty, le capitaine a marqué lors de toutes les autres rencontres. S’il continue à se montrer insaisissable, Messi ne devrait éprouver aucune difficulté à totaliser deux frappes cadrées à 1.10. Les parieurs audacieux oseront le combiné « les deux équipes marquent et Messi » donné à 6.00.

Avec Circus.be , découvrez les informations et les cotes de tous les matchs de la World Cup Qatar 2022 pour vivre pleinement l’événement !

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.