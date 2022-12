Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’espace de quelques secondes, imaginez cette scène fictive au moment où Roberto Martinez dévoile son choix des gardiens. Le Catalan annonce laisser à la maison Thibaut Courtois (« S’il n’est pas titulaire, il met une mauvaise ambiance dans le groupe » est la justification de ce choix) et Koen Casteels et désigne un trio formé par Simon Mignolet, Arnaud Bodart et… Gaëtan Coucke. Plus fort encore, ce même Coucke est titulaire pour toute la campagne en Coupe du monde. Tout le monde se serait demandé quelle mouche a piqué le sélectionneur…

Cet invraisemblable scénario s’est pourtant réalisé aux Pays-Bas avec Louis van Gaal et son fidèle entraîneur des gardiens Frans Hoek pour tirer les ficelles de cette histoire. « Andries Noppert avec les Oranje » était un slogan lâché en guise de clin d’œil par de supporters de Deventer en fin de saison passée parce que le sélectionneur national disait être à la recherche de la perle rare pour le prochain Mondial. À l’époque, le Frison était sorti de nulle pour dégommer le gardien titulaire et contribuer au maintien du club en D1 néerlandaise. Désormais, plus personne n’en rit.