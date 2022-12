Viktoria, 17 ans, arrivée à Péruwelz depuis l’Ukraine avec sa maman et leur chat, rêve de devenir chirurgienne: «J’espère que ses efforts lui permettront d’entrer à l’université en Belgique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du jour au lendemain, elles ont dû tout quitter : leur maison, leur famille, la boutique de Maryna, l’école et les amis de Viktoria, pour prendre la route vers une destination inconnue. Elles sont arrivées, au terme d’un périple de plus de 2.000 km, jusqu’à Maubray… en pleine nuit. C’est là qu’elles ont rencontré, pour la première fois, Yanis, Sandrine et Willy Detombe, la famille péruwelzienne dans laquelle elles ont trouvé refuge pendant six mois.