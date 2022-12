Les travaux de la Grand-Place de Beaumont avancent à grands pas!

Si le chantier de la Grand-Place de Beaumont se poursuit jusqu’au printemps 2023, les derniers avancements permettent déjà de se faire une idée de ce à quoi ressemblera le cœur de la ville. Terminé les grands espaces décaissés ! La grand-place est désormais pavée et les choses prennent forme. Bien sûr, il ne s’agit pas, on le rappelle, du résultat final mais on peut déjà s’en faire une idée.

Et pour venir rajouter une petite touche de gaieté, un sapin de Noël y a été installé, ce qui fait le bonheur de plusieurs Beaumontois.