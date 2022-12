La nocturne du Carré, en Neuvice et rue Souverain-Pont, c’est ce vendredi jusqu’à 21 heures

En plus des ouvertures dominicales prévues les deux prochains dimanches d’avant-Noël (les 11 et 18 décembre), les commerçants du Carré, de Neuvice et de Souverain-Pont organisent également une nocturne ce vendredi soir. Ils laisseront leurs portes ouvertes jusqu’à 21 heures. Les rues sont toutes illuminées, il y aura des animations et plusieurs commerces offriront aussi l’apéritif à leurs clients.