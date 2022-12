Nouvelle opération anti-drogue dans le centre de Huy: trois personnes arrêtées et de la cocaïne saisie

La zone de police de Huy poursuit sa lutte contre le trafic de stupéfiant. Ce jeudi après-midi, une nouvelle opération a été menée sur la rive gauche et dans le centre de Huy. Les policiers sont intervenus notamment dans une habitation. Ils ont interpellé trois personnes. Une Hutoise et deux ressortissants étrangers dont la nationalité n’avait pas encore pu être établie.

Cannabis et cocaïne

Ils ont procédé à la saisie d’une importante somme d’argent et de produits stupéfiants : quelques grammes de cannabis et de cocaïne. Les forces de l’ordre ont également saisi divers moyens de transport utilisé par les dealers pour acheminer la drogue, à savoir des vélos électriques et des scooters.