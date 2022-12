Les nouvelles halles des foires de Droixhe ouvriront en 2024 et pourront accueillir de grands concerts

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les anciennes ayant cédé la place au futur écoquartier de Coronmeuse, les nouvelles halles des foires de Liège se bâtissent actuellement à Droixhe, juste à côté de la station terminus du futur tram, sur un terrain occupé auparavant par un Lidl et le ferrailleur Médart.

Il a bien sûr été entièrement dépollué et, depuis septembre, les engins de chantier s’y activent. « 400 pieux ont été placés dans le sol, reliés par des poutres de fondation, afin de soutenir les murs de béton, explique Christophe Leclercq, maître d’œuvre du chantier à la SPI. Et en avril, on devrait les relier par des structures métalliques, de 70 mètres de longueur et à 14 mètres de hauteur, afin de soutenir la toiture. »