La Meuse lance «Business Liège», un site web pour améliorer la visibilité de nos entreprises sur internet

Il y a quelques semaines, le journal La Meuse a lancé un nouveau site web « Businessliege.be » afin de mettre en avant les entreprises de notre région et de les aider à améliorer leur visibilité sur internet.

« On leur propose en effet d’y placer tous leurs communiqués et leurs actualités, explique Bernard Henrottin qui, avec son collègue Patrick Martin de Sudmedia, assure la gestion du site. Mais on y ajoute aussi une présentation de leur entreprise, un portrait de leur CEO et les articles de presse qui les mettent en avant. »