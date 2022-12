Une toiletteuse donne une seconde vie aux poils d’animaux: «Je les file pour en faire de la laine»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Florine Lejeune est toiletteuse pour animaux depuis 2,5 ans. Responsable administrative, elle s’est lancée dans le toilettage d’animaux en tant qu’indépendante complémentaire en ouvrant son salon Bien dans ses pattes.

Depuis peu, elle travaille à un nouveau projet intitulé Pelote O Poil. Une activité toujours en lien avec les animaux et plus précisément avec leurs poils. « Je me suis posé beaucoup de questions pour trouver des alternatives à la poubelle pour les poils d’animaux que génère le toilettage. Un jour, j’ai entendu parler du filage de poils de certains types de chiens et des chats », se souvient la trentenaire.