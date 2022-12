Une grue installée devant l’église Saint-Martin de Ghlin: les travaux de stabilité se poursuivent

La Ville de Mons a annoncé l’année dernière le projet de rénovation de l’église grâce à un investissement de 500.000 €. Le but : traiter les ouvrages structurels comme les maçonneries et les pierres constituant les façades du bâtiment et de la tour (corniches, abat-sons, seuils…), les charpentes de l’édifice… Mais aussi le clocher. Construit entre 1877 et 1878, le bâtiment nécessitait une bonne remise à neuf.