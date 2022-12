La biotech PDC*line Pharma, basée à Liège, annonce des premiers résultats positifs pour le vaccin contre le cancer du poumon

Les résultats préliminaires de l’essai cliniques ont été présentés lors d’un congrès à Genève, en Suisse. Ils montrent que le candidat vaccin, en monothérapie et en association avec l’anticorps pembrolizumab, induit une augmentation significative de lymphocytes antitumoraux (T CD8+) chez une grande partie des patients.

Cet essai clinique de phase I/II évalue la sécurité, la tolérabilité, l’immunogénicité et l’activité clinique préliminaire du candidat-médicament chez 64 patients, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Le vaccin est administré à une fréquence hebdomadaire par voie sous-cutanée et en intraveineuse, en six prises consécutives.