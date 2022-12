Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les cotisations sociales du régime primo-starter après six mois d’incapacité de travail. Cela s’adresse aux indépendants qui sortent d’une incapacité ayant duré au moins deux trimestres consécutifs. « Précédemment, les conditions d’assimilation représentaient un frein à la réinsertion après une maladie. En cas d’activité autorisée pendant l’incapacité de travail, ainsi qu’en cas de reprise complète de l’activité, les cotisations étaient souvent disproportionnées par rapport aux revenus limités qu’ils génèrent à ce moment-là. Pour lever ce frein à la réintégration, on va mettre en place le régime de cotisations sociales plus favorable qui s’applique déjà aux indépendants primo-starters », explique le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR). Selon le SPF Sécurité sociale, cette mesure pourrait soutenir près de 5.200 indépendants.