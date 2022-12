En 2023, devenez guide composteur Ipalle! Les formations reprennent

Désormais, il faut également composer avec les préoccupations économiques des citoyens. Et, justement, des économies, il est possible d’en réaliser, notamment en gérant différemment ses déchets organiques. Comment ? Venez le découvrir en suivant une formation de guides composteurs et apprenez à promouvoir la gestion raisonnée du jardin ainsi que des déchets de cuisine grâce à leur valorisation par le compostage.

Pourquoi rejoindre l’équipe des guides composteurs ? Pour poser un acte concret en faveur de l’environnement, pour bénéficier d’une formation encadrée par un professionnel, pour approfondir ses connaissances sur les sols et les techniques de compostage associées à la pratique du jardinage naturel, pour améliorer la gestion de ses déchets verts et organiques et ainsi réduire leur impact sur l’environnement, pour rejoindre une équipe de bénévoles, participer aux partages d’expériences et astuces relatives à la gestion du potager, du jardin d’agrément ou sur l’environnement en général et, enfin, pour partager votre intérêt et votre savoir-faire auprès de votre famille, vos voisins, amis… et autres citoyens curieux.