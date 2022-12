Le beau geste de Katty à Modave pour aider sa filleule Sandra (17) paralysée des jambes à cause du cancer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sandra n’a que 17 ans, mais est une véritable battante. La jeune fille habite à Strée (Modave) avec ses parents, Antonio et Patricia. Depuis son plus jeune âge, plusieurs cancers ont été diagnostiqués chez Sandra. Successivement, elle a eu un cancer du rein (2 ans), un cancer de l’os (5 ans), un cancer de la glande pinéale (9 ans) et plus dernièrement une tumeur de la thyroïde à 15 ans.

« La tumeur de la thyroïde a été enlevée et détruite. Sa tête a été particulièrement atteinte. Elle est passée par le petit trou, mais s’en est sortie », nous explique la sœur jumelle de Patricia et la marraine de Sandra, Katty Dewart.