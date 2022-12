Le CHwapi de Tournai mène une action en faveur de la visibilité routière pour les jeunes piétons et cyclistes

Durant tout le mois de décembre, les petits patients hospitalisés ou les enfants qui viennent en visite à l’hôpital se verront remettre un petit réflecteur jaune fluo afin qu’ils soient bien visibles dans le noir, lorsqu’ils sont piétons ou cyclistes. Ce mercredi, saint Nicolas a d’ailleurs remis ce petit réflecteur aux enfants.

Lire aussi Les enfants de la pédiatrie du CHwapi de Tournai ont reçu la visite de saint Nicolas

« En hiver, on constate une hausse de 70 % du nombre de piétons et cyclistes tués et gravement blessés en Wallonie. Nous avons donc décidé de mener une campagne de sensibilisation durant tout le mois de décembre, un mois jugé « dangereux » pour les usagers faibles. Le CHwapi a décidé d’axer sa campagne sur les enfants et de créer de petits réflecteurs à leur distribuer, pour les rendre plus visibles », explique le service communication du CHwapi.