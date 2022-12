Elia poursuit le démontage de la liaison aérienne Awirs-Rimière entre Flémalle et Neupré

La liaison Awirs-Rimière 150 kV a été construite en 1951 et relie le poste électrique d’Awirs (Flémalle) à celui de Rimière (Neupré) traversant les communes de Flémalle, Engis et Neupré sur une longueur de 5,9 km. Elle est composée de 19 pylônes en treillis métalliques. Après avoir démonté la majeure partie des conducteurs électriques (câbles) de cette liaison, Elia entame aujourd’hui la dernière étape, à savoir le démontage des pylônes et de leur fondation.

Selon l’agenda prévisionnel, ce chantier commencera le 12 décembre 2022 pour se terminer avant l’été 2023.