Cyclo-cross: Ciney retrouve le Challenge Namurois

La manche de Flawinne initialement prévue le dimanche 18 décembre ayant été supprimée, le Challenge Namurois a trouvé une solution de rechange. « Mais ce n’est que partie remise pour Flawinne », assure David Hottias qui a conclu un accord avec la ville de Ciney. «Les bénéfices seront reversés au HAPCF, un home d’accueil pour enfants. Nous aimerions leur offrir un Noël confortable. »

Une bonne cause et un tracé qui s’annonce technique. «On sera sur des chemins forestiers, essentiellement. Il y aura deux circuits. Un pour les jeunes et un autre pour les enfants. Ça sera très ludique», ajoute Hottias, heureux d’avoir placé Ciney au calendrier, après l’annulation de l’épreuve condruzienne le 11 novembre.