Brian Riemer, nouveau coach des Mauves: «J’ai toujours aimé Anderlecht»

« Go, go, go ! » Brian Riemer (44 ans) avait tellement crié lors du stage hivernal en Crète, qu’il craignait une extinction de voix, ce jeudi, pour sa première rencontre avec les médias belges. Finalement, sous les yeux de son adjoint Robin Veldman et de son président Wouter Vandenhaute, discrètement présents en salle de presse pour ce baptême du feu, le Viking avait du coffre.

Le troisième T1 d’Anderlecht cette saison réussira-t-il mieux que Felice Mazzù et à plus long terme que l’intérimaire Veldman ? Ou que les huit entraîneurs principaux du Sporting qui l’ont précédé sous l’ère Coucke ? Il est encore beaucoup trop tôt pour rassurer les fans anderlechtois mais la majorité de ceux-ci est d’ores et déjà séduite par le discours du Danois. Mercredi, sur les réseaux sociaux du RSCA, l’ancien T2 de Copenhague et de Brentford, bien décidé à vivre à fond la première expérience de sa carrière comme T1, avait déjà fait mouche. Devant ses joueurs, également, lors du stage hivernal, que ce soit à l’entraînement ou le long de la ligne de touche d’où il ne cesse de haranguer ses troupes. Avec lui, pas une minute de répit ! « Et tout est limpide dans ses présentations », se félicite-t-on à Neerpede. Les joueurs sont prévenus.