Puisque les caillebotis coûtent une fortune à réparer, il avait été question de les remplacer en partie par des chemins en pierre. Un projet qui n’a pas plus à beaucoup d’amoureux des Fagnes et qui a fait réagir les autorités. En mai 2022, le Gouvernement a décidé de consacrer 5 millions d’euros, dans le cadre du Plan de relance, pour la mise en valeur de quatre espaces naturels remarquables. Parmi ceux-ci figure la restauration des caillebotis à Spa pour un montant de 1 million d’euros. Sauf que depuis mai, rien n’a vraiment changé et on n’a pas commencé à réparer les caillebotis. Heureusement, on vient de recevoir de bonnes nouvelles.