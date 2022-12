La bonne forme de Lionel Messi donne confiance à l’Argentine avant d’affronter les Pays-Bas: «C’est très important pour nous»

Alexis Mac Allister est confiant quant à l’issue favorable pour l’Argentine du quart de finale face aux Pays-Bas, vendredi à la Coupe du monde de football au Qatar. Le niveau de jeu déployé par Lionel Messi, le capitaine de l’Albiceleste, lors des quatre premiers matchs des vainqueurs de la dernière Copa América n’y est pas étranger. « Il est en forme et heureux », a déclaré le milieu de terrain de Brighton. « C’est très important pour nous. »

À 35 ans, Messi veut quitter sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde avec le titre de champion du monde, le dernier sacre qui manque à l’homme aux sept Ballons d’Or. En club, la « Pulga » (la puce) a remporté la Ligue des champions à quatre reprises et 10 titres nationaux avec le FC Barcelone. Avec l’Argentine, il a remporté l’or olympique en 2008 à Pékin et le titre sud-américain l’an dernier. Mais le plus beau de tous, le titre mondial, manque à son palmarès, celui qui lui permettra de rejoindre l’idole du pays, le regretté Diego Maradona, vainqueur du Mondial 1986 à lui tout seul ou presque.

Messi a déjà marqué trois buts lors du Mondial au Qatar. « Il nous surprend encore tous les jours », a déclaré Mac Allister. « Il fait des choses incroyables à l’entraînement et en match ».

De nombreux Néerlandais se demandent comment les Pays-Bas peuvent empêcher Messi d’exceller. En Argentine, on s’inquiète un peu des bonnes prestations affichées au Qatar de Frenkie de Jong, qui pourrait se charger de l’Argentin vendredi. « Nous savons que c’est un grand joueur qui est très important pour les Pays-Bas », a déclaré Mac Allister. « Mais de toute façon, on ne se focalise pas sur un seul joueur, on regarde l’ensemble ».