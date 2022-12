La Croatie intègre l’espace Schengen, Bulgarie et Roumanie recalées: «Il n’y a rien de constructif, pas d’arguments concrets»

En revanche la Roumanie et la Bulgarie devront encore patienter : leurs candidatures se sont heurtées à un veto de l’Autriche, tandis que les Pays-Bas s’opposaient à celle de la seule Bulgarie.

Vienne, qui fait face à une forte hausse des demandes d’asile, redoutait que la levée des contrôles aux frontières avec ces deux pays n’accroisse encore le flux des arrivées de migrants.

La question de l’élargissement de l’espace Schengen est revenue sur la table à un moment où les arrivées irrégulières aux frontières extérieures de l’UE sont en forte hausse, particulièrement via la route des Balkans occidentaux.

« Très déçue »

Le président roumain Klaus Iohannis a fustigé « l’attitude regrettable et injustifiée de l’Autriche (qui) risque de compromettre l’unité et la cohésion européennes ».

Le ministre bulgare de l’Intérieur Ivan Demerdjiev a épinglé la position des Pays-Bas : « Il n’y a rien de constructif (…), pas d’arguments concrets », a-t-il déploré.

Le ministre néerlandais chargé des Migrations, Eric van der Burg, a expliqué que son pays avait des inquiétudes concernant « la corruption et les droits humains » dans cet Etat des Balkans et demandait à la Commission un rapport sur ces points.

Les dossiers d’adhésion de ces deux anciens pays communistes, entrés en 2007 dans l’UE et qui frappent à la porte de Schengen depuis plus de dix ans, ont été liés du point de vue procédural et le rejet de l’un entraînait de toute façon celui de l’autre.

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola s’est dite « très déçue » du refus essuyé par Sofia et Bucarest. Même sentiment chez la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, qui s’est toutefois dite confiante sur une adhésion de ces pays « avant la fin du mandat » de la Commission en 2024.

La Commission et le Parlement européen réclamaient de longue date d’inclure les trois pays dans cette zone qui comprend la plupart des États de l’Union européenne plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

L’adhésion de la Croatie aura notamment pour effet de supprimer les files d’attente de véhicules à ses frontières avec la Hongrie et la Slovénie et d’encourager le tourisme.

En contrepartie, les pays de Schengen doivent assumer un contrôle rigoureux des frontières extérieures de cet espace et s’engager à une coopération policière pour lutter contre la criminalité organisée ou le terrorisme.

Accusations de refoulements

Mais huit organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé le feu vert accordé à la Croatie, accusant ce pays de « refuser régulièrement aux réfugiés, demandeurs d’asile et migrants l’accès à son territoire et au droit d’asile » et de « mener des expulsions collectives, y compris des refoulements violents ».

Elles indiquent que « de début août à fin novembre, un total de 1.395 personnes ont signalé avoir été illégalement refoulées de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine, selon des données du Conseil danois pour les réfugiés ».