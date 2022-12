Le Standard clôture son stage par deux défaites contre Gérone et Nice

Avant de reprendre le chemin de la Belgique ce vendredi, le Standard disputait deux matches amicaux ce jeudi à Marbella. Après avoir accroché l’Olympiakos dimanche dernier, le club liégeois a concédé deux défaites face à Gérone et l’OGC Nice. Face aux Espagnols, les Liégeois ont craqué sur une seule action, au retour des vestiaires. Contre le club français, où un certain Dante Bonfim était capitaine, ils ont sombré avec une équipe pourtant proche de celle qui devrait débuter contre l’Antwerp le 20 décembre, en Coupe de Belgique. La fatigue d’un stage intense et surtout assez long a forcément impacté les joueurs de Ronny Deila, qui ont encaissé quatre buts dont trois en seconde période. Seul Denis Dragus est parvenu à faire trembler les filets d’une tête croisée, sur un centre de Stipe Perica.

Après un week-end de repos, le Standard reprendra les entraînements ce lundi.

Le onze du Standard face à Gérone :

Henkinet, Melegoni, Dussenne, Nekadio, Canak, Raskin, Kuavita, Boljevic, Ziani, Zinckernagel, Ohio.

Le onze du Standard face à Nice :

Bodart, Fossey, Bope, Laifis, Dønnum, Cimirot, Alzate, Balikwisha, Davida, Dragus, Perica.