Oh Chef propose le concept de chef à domicile à Bruxelles

À l’approche des fêtes de fin d’année, vous êtes probablement à la recherche de votre menu ou même d’un chef. L’entreprise bruxelloise Oh Chef propose des expériences culinaires. Une partie de leurs activités concerne le concept de chef à domicile. « Le concept est simple : réservez le chef et le menu de votre choix sur notre site. Le chef sélectionne les meilleurs produits et réalise le repas dans votre cuisine, le jour de votre événement. Avant de partir, le chef remet votre cuisine en état. Les chefs utilisent le matériel à leur disposition sur place », précise Xavier Jeunejean qui travaille derrière le concept de Oh Chef qui a été lancé en 2015.