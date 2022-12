Coccinelles et compagnie : une boutique de fêtes tout à fait unique à Lahage (Tintigny)

Cette jolie boutique fait la preuve qu’il est possible de trouver des objets (et des cadeaux) vraiment durables et équitables.

Et, last but not least, toute la traçabilité des objets vous sera racontée par Ygaëlle, la propriétaire des lieux : qui a fabriqué, où, avec quelles matières premières, et même l’origine des matières.

Elle peut vous dire d’où viennent le cuir, la terre, le bois, le chanvre, la laine, la bouse d’éléphant, le carton, le seigle (…) utilisés dans la fabrication des objets qu’elle propose.

La variété des propositions est étonnante : vaisselle et art de la table, maroquinerie, luminaires, petit mobilier, gravures, bijoux, vêtements et accessoires, papeterie, kits DIY, avec un accent tout particulier cette année sur les enfants, qui y trouveront des livres et toute une série de jeux en bois.