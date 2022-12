Permis accordé pour un élevage de saumons controversé à Ostende: «L’entreprise a largement motivé les raisons pour lesquelles le bien-être animal est important»

Au cours de l’enquête publique, ces dernières (dont Gaia, Animal Rights ou encore 4Sea, une collaboration entre Natuurpunt, WWF-Belgique, Bond Beter Leefmilieu et Greenpeace Belgique) avaient exprimé des inquiétudes quant à la taille de l’exploitation, au sort des poissons et aux risques environnementaux d’une telle infrastructure.

La province a par conséquent émis un avis favorable. « Toutefois, un certain nombre d’aspects doivent encore être approfondis, notamment en ce qui concerne l’azote, l’utilisation des médicaments et surtout la gestion globale de l’eau. Cela a déjà fait l’objet de discussions entre les deux services concernés : l’Agence pour la nature et les forêts et l’Agence flamande pour l’environnement », a conclu la province.