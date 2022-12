La Chambre approuve la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique

Le champ d’application de la loi est ambitieux, a assuré la ministre. « Il est crucial que les lanceurs d’alerte puissent signaler non seulement les violations du droit européen, mais aussi toute atteinte à l’intégrité. Il est aussi important que non seulement les fonctionnaires puissent faire des signalements, mais aussi, par exemple, des candidats à un emploi dans la fonction publique fédérale ou des sous-traitants. »

Cette directive a été traduite dans un projet de loi porté par la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) et s’appliquera donc à la fonction publique fédérale.

Plusieurs acteurs joueront un rôle clé dans la mise en œuvre de la loi : l’Audit Interne Fédéral comme canal interne de signalements lorsqu’aucun canal de signalement n’existe dans l’organisation, le Médiateur fédéral comme canal externe de signalement, et l’Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains qui assurera un soutien professionnel, juridique et psychologique aux lanceurs d’alerte.