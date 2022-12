La Chambre approuve la prolongation de plusieurs mesures covid en Belgique

Le texte a été adopté par la majorité, rejointe par la N-VA. Le Vlaams Belang, le PTB, Les Engagés et DéFI se sont abstenus.

Porté par le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit), ce projet de loi vise à prolonger les mesures concernant la gestion de la prise en charge des patients, la réalisation de prélèvements sanguins ou encore l’administration de vaccins. Elles pourront être prolongées de six mois en six mois, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.