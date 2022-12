Euro Hockey Indoor: les Indoor Red Lions ont manqué de lucidité face à l’Autriche

Après avoir partagé l’enjeu, ce jeudi midi, avec les tenants du titre allemands (4-4), les joueurs belges souhaitaient confirmer leur remarquable entrée en matière dans ce Championnat d’Europe Indoor, face à l’Autriche, l’autre grand favori pour la victoire finale dans le tournoi. Mais, privés de Max Plennevaux (légère entorse à la cheville), ils ont vécu une rencontre délicate face à un adversaire qui s’est montré extrêmement réaliste et qui a frappé avec régularité, chaque fois qu’il en eut l’occasion. Si à la pause, le score n’était que de 2-1 en faveur de leurs adversaires (but d’Arnaud Dykmans), c’est en seconde période que les choses se sont compliquées puisque les Belges ont eu trop tendance à forcer leur chance et ils se sont montrés incapables de frapper sur penalty malgré plusieurs possibilités et un seul but inscrit par Philippe Simar sur cette phase capitale. La défaite 6-2 est sévère mais elle ne remet en aucun cas en cause la suite du tournoi des Red Lions.

« Ce matin, j’ai évoqué cette rigueur défensive obligatoire », reconnaissait immédiatement le coach Max Bergez. « Nous ne l’avons pas eu lors de cette seconde rencontre. Nous avons voulu aller un peu trop vite vers l’avant et cela nous a couté cher. Nous avons éprouvé pas mal de difficultés à trouver les bonnes connexions pour sortir de défense. Et nous avons peut-être forcé un peu trop tôt pour recoller au score. Nous avons manqué de lucidité et nous étions fatigués suite aux efforts déployés face à l’Allemagne, ce midi. Cela ne constitue certainement pas une excuse mais c’est certainement une explication. Mais il y a cependant des choses positives à ressortir de cette rencontre. »

Tirer les enseignements de cette première défaite

Ce bilan de 1/6 après la première journée est de toute manière un résultat appréciable face aux 2 grands prétendants pour le titre. C’est dès demain, face aux Pays-Bas (14h30) puis face à la République tchèque et à la Suisse, samedi, que la Belgique devra démontrer sa capacité à atteindre les objectifs fixés dans cet Euro, à savoir une place sur le podium. « Le bilan du jour est évidemment positif car on savait que cette première journée serait compliquée », poursuivait le coach des Lions. « Si nous avions perdu de justesse les 2 matches, nous n’aurions pas été plus avancés. Ici, nous possédons un premier point et surtout de belles perspectives pour la suite du tournoi. Nous restons confiants et nous sommes conscients des erreurs à ne plus reproduire lors des 3 prochaines rencontres. Dans notre tête, nous voulons arracher une victoire face aux Néerlandais car nous sommes gourmands. Mais ce sont les 2 derniers duels qui seront réellement décisifs et qui nous permettront de jouer pour la 3e place qui est notre objectif. »

La Belgique espère donc récupérer son capitaine, Max Plennevaux, pour ce derby des plats pays. Son expérience et surtout son poids sur la défense adverse ne sont plus à prouver même si l’ensemble du groupe a tiré son épingle du jeu lors de cette première journée de compétition. Le plus difficile reste donc à venir pour les Indoor Red Lions qui devront démontrer qu’ils ont bel et bien les moyens de leurs ambitions dans ce Championnat d’Europe.