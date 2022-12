Les Mérites Sportifs de Charleroi pour l’année 2022 ont été remis ce jeudi soir: Sarah Chaari récompensée (palmarès complet)

Après trois ans d’attente, la traditionnelle cérémonie du Mérite Sportif de la Ville de Charleroi – organisée en partenariat avec votre quotidien – a pu reprendre ses droits ce jeudi soir dans les installations du Sporting de Charleroi. Devant une belle assistance, les nombreux sportifs et structures sportives carolos mis à l’honneur pour leur remarquable année 2022 ont ainsi défilé tour à tour sur le podium pour se voir décerner leurs prix, dont le plus prestigieux, à savoir celui du Mérite Sportif Élites, attribué à Sarah Chaari, qui succède donc à Ismaël Debjani et Piotr Van Montagu au palmarès.

Du haut de ses 17 ans, la toute jeune athlète a logiquement été plébiscitée par le jury.

Cela n’a toutefois pas été la seule distinction de la soirée puisqu’un tas d’autres récompenses ont également été attribuées à ceux et celles qui n’ont cessé de mettre le sport carolo en vitrine en 2022.

Voici le palmarès complet :

Prix de l’école des jeunes

L’école des jeunes du Rugby Black Star

Prix de l’inclusion

KVL School (danse inclusive)

Prix de l’Espoir (12-17)

Yassine El Haddaoui (taekwondo)

Prix de l’Espoir (18-21)

Illona Milioto (gymnastique)

Prix de l’équipe senior amateur

RAS Monceau-Châtelet (football)

Prix de l’équipe de jeunes amateur

Les U14 du Maccabi Charleroi (basket)

Prix du meilleur sportif masculin

Simon Stevens (tennis)

Prix des aînés

Pol Miserque (trail)

Prix de la sportive féminine

Sarah Chaari (taekwondo)

Prix de la presse

Thomas Carmoy (athlétisme)

Prix « Fier d’être carolo »

Cyril Dumont (natation)

Prix du public

Williane Hocq (jiu-jutsu)

Bénévoles de l’année

Danny Labay (Jumet Sport - foot)

Philippe De Raeve (Astrid - tennis)

Prix « sport pour tous »

- Gardiens de la Paix de la Ville de Charleroi

- Younited Charleroi

Prix du fair-play

JLS Badminton

Selim Arikan

Prix du sport de quartier

- Arabourien et Fedasil (District Cup)

- Carolo Team et Dream Team U15 (Crelan 3x3)

Prix du Mérite Sportif élite

Sarah Chaari (taekwondo)