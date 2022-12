Un rassemblement organisé ce jeudi soir à Ixelles pour le mouvement #Balancetonbar

En octobre 2021, le hashtag #balancetonbar ainsi qu’un compte Instagram du même nom ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Le mouvement était marqué par des témoignages dénonçant des agressions sexuelles subies notamment dans deux bars du quartier étudiant du Cimetière d’Ixelles. Un an plus tard, l’Union Féministe Inclusive Autogérée (UFIA) organise donc un rassemblement dans ce même quartier avec plusieurs revendications. Elles concernent aussi bien le monde estudiantin que le monde politique, le milieu de la nuit et le milieu de l’éducation.

« Il est temps qu’il y ait une vraie remise en question de manière transversale, de tous les secteurs », estime Laura, organisatrice du rassemblement. « C’est indéniable qu’on a réussi à instaurer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’agenda politique et médiatique. Mais on trouve que ça reste très timide », poursuit-elle.

En amont, la police s’attendait à ce qu’environ 400 personnes soient présentes pour la manifestation. Un cortège de motos et de vélos a été déployé pour l’occasion. Bien qu’inférieur au nombre anticipé par la police, le mouvement a rassemblé une foule d’environ 200 étudiantes et étudiants. « On organisera des événements tant que c’est nécessaire. On peut déjà se donner rendez-vous l’année prochaine je pense », déplore l’organisatrice du rassemblement.